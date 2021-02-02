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مرأة

شاهد.. هيفاء وهبي تبرز أناقتها بحقيبة وحذاء بأسعار خيالية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:17 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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حياة عبد العزيز
حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها بأحدث صورة لها،عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة لافتة بألوان زاهية، مرتدية بنطال ليجن باللون البني الداكن، مع فستان باللون الأصفر الفاتح بشكل طويل يبرز أناقتها.

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء لافت باللون الأصفر الشبيكة لاستكمال أناقتها، والذي حمل توقيع ماركة bottega vaneta shoes، والذي بلغ سعره حوالي 930 دولارا.


كما حملت حقيبة على أحدث صيحات الموضة تحمل توقيع ماركة superme xlouis vuitton bag، والذي بلغ سعرها حوالي 5389 دولارا.

كما استكملت لمسات جمالها الناعمة، بوضع المكياج ذات الألوان الترابية التي تخطف الأنظار، مع ترك خصلات شعرها الجذاب أعلى الكتف.
هيفاء وهبي هيفاء وهبي
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