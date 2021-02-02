أرادت ابتزازه بعلاقة غير شرعية.. حكم نهائي لمسؤولة بالشباب والرياضة

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة .

قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعنة (ش.ح.م) بوصفها باحث قانونى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه (ش.ع.م) مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه كذبا .

وقالت المحكمة إن الطاعنة أرادت التشهير، وقالت كذبا إن المشكو بأ قام بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها قاصدة إلقاء الرعب فى نفسه لتتهرب من دفع مبلغ 11 ألف جنيه أحضرها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة ولم ترد المبلغ إليه.