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محافظات

خروج وتعافي 6 حالات من فيروس كورونا فى الأقصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:14 م
صدى البلد
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شمس يونس
اعلن  الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر بخروج ٦ حالات تعافي و شفاء من فيروس كورونا و اصبح اجمالي حالات الشفاء و الخروج الي ١٤٥ حالة منذ بداية موجة كورونا الثانية. 

 وأكد خلف ان المستشفي تقوم باجراء عملية فرز المصابين و التي تظهر عليهم الاعراض في غرفة خاصة للعزل و بعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله الي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل و في نفس السياق كشف مصدر طبي داخل مديرية الشئون الصحية بالأقصر بتكليف الدكتور مصطفى حفني لبيب للعمل نائب مدير ادارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر.

 و يذكر أن الدكتور مصطفي حفني قد تولي ادارة مستشفي القرنة المركزي . 

و ذكر الدكتور خلف عمر ان جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال افضل اطباء عناية مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح استاذ طب جامعة اسيوط و هو مشرف فني علي عنايات العزل بمحافظة الأقصر.
 و قدم الدكتور خلف عمر الشكر للمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر و الدكتورة الهام احمد وكيل مديرية الشئون الصحية و الدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر علي ما يقدموه من دعم للمستشفي و للطاقم الطبي

 و ناشد عبدالرحيم ابو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية و التباعد الاجتماعي بين المواطنين و استخدام الصابون و المطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
خروج وتعافي 6 حالات من فيروس كورونا فى الأقصر
خروج وتعافي 6 حالات من فيروس كورونا فى الأقصر
خروج وتعافي 6 حالات من فيروس كورونا فى الأقصر
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