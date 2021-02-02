خروج وتعافي 6 حالات من فيروس كورونا فى الأقصر

اعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر بخروج ٦ حالات تعافي و شفاء من فيروس كورونا و اصبح اجمالي حالات الشفاء و الخروج الي ١٤٥ حالة منذ بداية موجة كورونا الثانية.





وأكد خلف ان المستشفي تقوم باجراء عملية فرز المصابين و التي تظهر عليهم الاعراض في غرفة خاصة للعزل و بعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله الي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل و في نفس السياق كشف مصدر طبي داخل مديرية الشئون الصحية بالأقصر بتكليف الدكتور مصطفى حفني لبيب للعمل نائب مدير ادارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر.





و يذكر أن الدكتور مصطفي حفني قد تولي ادارة مستشفي القرنة المركزي .





و ذكر الدكتور خلف عمر ان جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال افضل اطباء عناية مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح استاذ طب جامعة اسيوط و هو مشرف فني علي عنايات العزل بمحافظة الأقصر.

و قدم الدكتور خلف عمر الشكر للمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر و الدكتورة الهام احمد وكيل مديرية الشئون الصحية و الدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر علي ما يقدموه من دعم للمستشفي و للطاقم الطبي



