وزير الأوقاف: تطوير وتحديث 847 مسجدا منها 600 بالجهود الذاتية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة انه تم تطوير وتحديث 847 مسجدا منهم 600 مسجد بالجهود الذاتية وتم انشاء ما يقرب من 50 مسجدا اشار الي وجود خطة بالتنسيق بين وزارة الاوقاف و وزارة الاثار من اجل تطوير وتحديث المساجد الاثرية .





وكشف الوزير الي ان 3400 مسجد كان مغلقا هندسيا عندما تولت الوزارة واجمالي ما تم تطويرة وتحديثة وصيانته 3823 مسجدا بتكلفة 3 مليارات و300 مليون جنيه وهناك حوالي 2500 مسجد بالجهود الذاتية بتكلفة اكثر من 2مليار و200مليون جنيه وبذلك يبلغ اجمالي ما انفق علي التحديث والتطوير والصيانه اكثر من 6 مليارات جنيه .





وأكد الوزير الي ان جميع المساجد الذي تم بناؤها علي محور المحمودية بالاسكندرية تم بمعرفة الادارة الهندسية بالقوات المسلحة وبأموالها وعلي نفقتها وقال الوزير الي انه تم انفاق مليار ونصف علي ملف البر والنفع العام خلال ال 6 سنوات السابقة سواء مساعدات انسانية او اقامة مدارس في المناطق الاولي للرعاية وتم الانفاق علي العمالة غير المنتظمة 50 مليون جنيه وعلي برنامج سكن كريم 100 مليون جنيه لتأهيل المساكن.