ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد سلمى أبو ضيف.. عمرها وحكاية ارتباطها بـ إيطاليين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:50 م
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
Advertisements
شروق ابراهيم
تحتفل الفنانة سلمى أبو ضيف اليوم الموافق الثاني من شهر فبراير بعيد ميلادها الـ 29 فهي من مواليد برج الدلو، واصبحت في الآونة الأخيرة من أهم النجوم الشباب نظرا لما تتميز به من شعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سلمى أبو ضيف دائما يقترن اسمها بالموضوعات المثيرة للجدل ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة بسبب اختلاف الديانة بينهما ولكن هدأت الاوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى ابو ضيف صور مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي وهو ايضا ايطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بان تصبح عارضة ازياء رغم نحافة جسدها وذلك بسبب قصر قامتها، وانها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك. 

وأشارت سلمى أبو ضيف الى أن وزنها يصل الى 48 كيلوجراما رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها صورة جديدة من منزلها

بفستان أسود جريء .. شاهد سلمى أبو ضيف في أحدث جلسة تصوير

بالطرحة والعباية.. سلمي أبو ضيف تشارك جمهورها بصور من مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي

بالأبيض.. سلمى أبو ضيف تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

بعد تصدرها التريند.. إطلالات مثيرة لـ سلمى ابو ضيف عرضتها للانتقاد

أطيب قلب.. هدى المفتي تهنئ سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

ما أعراض التوحد لدى الطفل البالغ من العمر 3 سنوات؟

أرادت ابتزازه بعلاقة غير شرعية.. حكم نهائي لمسؤولة بالشباب والرياضة

قصة "أمنا الغولة" أسطورة فرعونية أرعبت أجيالا..شاهد

عودة للوراء.. دولة عربية تعيد إغلاق مطاراتها من جديد بسبب كورونا

كورونا تعود.. إجراءات سعودية جديدة لمواجهة الفيروس

في عيد ميلاد سلمى أبو ضيف.. عمرها وحكاية ارتباطها بـ إيطاليين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم منطقة عشوائية في الغردقة.. فوتوسيشن لعروسين صينيين بـ"جبل العفش"

هيخليكي شباب.. أقوى مكون لـ نضارة البشرة

سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور