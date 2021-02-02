في عيد ميلاد سلمى أبو ضيف.. عمرها وحكاية ارتباطها بـ إيطاليين

تحتفل الفنانة سلمى أبو ضيف اليوم الموافق الثاني من شهر فبراير بعيد ميلادها الـ 29 فهي من مواليد برج الدلو، واصبحت في الآونة الأخيرة من أهم النجوم الشباب نظرا لما تتميز به من شعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





سلمى أبو ضيف دائما يقترن اسمها بالموضوعات المثيرة للجدل ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة بسبب اختلاف الديانة بينهما ولكن هدأت الاوضاع بعد انفصالها عنه.





وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى ابو ضيف صور مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي وهو ايضا ايطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين ولا تربطهما أي علاقة عاطفية.





وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بان تصبح عارضة ازياء رغم نحافة جسدها وذلك بسبب قصر قامتها، وانها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.



