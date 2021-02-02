رئيس الوزراء: بطولة العالم لكرة اليد أكدت قدرة الدولة المصرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.





وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته للنجاح الباهر الذي شهدته بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية, وظهرت البطولة بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، أكدت قدرة الدولة المصرية على تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي العالمي، كما أعلت من اسم مصر في سجل تنظيم الأحداث العالمية بكفاءة منقطعة النظير، ولاسيما أنها جاءت في ظل أزمة جائحة "كورونا"، التي لا تزال تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم.





وفي سياق ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات المعنية بتنظيم البطولة، ولا سيما وزارات: الشباب والرياضة، والصحة والسكان، والطيران المدني، كما عبر رئيس الوزراء عن امتنانه للدور الذي قامت به القوات المسلحة والداخلية في هذا الحدث الضخم الذي أشاد به العالم، وغيرها من الجهات المعنية، لافتا أيضا إلى إشادة الاتحاد الدولي لكرة اليد بما قدمته مصر في هذه البطولة من نموذج يُحتذى به في التنظيم، في ظل الظروف الحالية.





وفي الوقت نفسه، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى إشادة كل من صندوق النقد الدولي ومؤسسة "موديز" بما أنجزته مصر خلال الفترة الماضية على الصعيد الاقتصادي وإجراءات مواجهة أزمة كورونا، وذلك في تقريريهما الصادرين حديثًا، ولاسيما ما جاء في تقرير الصندوق بشأن تعزيز الحكومة المصرية مبدأ الشفافية والإفصاح في مواجهة أزمة كورونا.





وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم حاليا إعداد ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 21/2022 ، مشيرا إلى ضرورة قيام جميع الوزارات بالإسراع في مراجعة كافة احتياجاتها، وتقديم مشروعاتها في المواعيد المحددة؛ حتى يتسنى الانتهاء من إعداد الموازنة الجديدة.





وخلال الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة لنيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك بمناسبة اختيارها ضمن أهم ٧ سيدات مؤثرات على مستوى الوطن العربي، وحصولها على جائزة "المرأة العربية", المقدمة من قبل المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، وذلك تكريمًا لجهودها المبذولة في إطار دعم أنشطة التمكين الاجتماعي للمرأة والفئات المهمشة والأكثر احتياجا، إلى جانب جهودها من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.





كما قدم مجلس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء على مُجمل ما تحقق من إنجازات وتميز في الأداء خلال الفترة الماضية، والتي من بينها وجود المركز ضمن أفضل ٢٠ مركز فكر على مستوى العالم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا شغل المركز الترتيب الـ 30؛ كأفضل مركز فكر حكومي من إجمالي 73 مركز فكر حكومي على مستوى العالم، فضلًا عن حصوله على الترتيب رقم ٢١ من إجمالي ٦٤ مركز فكر على مستوى العالم، كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد تم تطويره بواسطة مركز فكر خلال عام ٢٠٢٠، وغيرها من النجاحات التي أحرزها.





وفي ضوء ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع الباحثين والعاملين بالمركز, على ما يبذلونه من جهود وتميز في الأداء خلال الفترة الماضية، مجددًا التأكيد على استمرار كافة أوجه المساندة والدعم للمركز للقيام بدوره المنوط به.



