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اقتصاد

"اتصالات شباب الأعمال": القطاع جاهز بالكامل لدعم التعليم عن بُعد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:12 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن ازمة كورنا طرحت العديد من التساؤلات حول جاهزية قطاع الاتصالات بمصر لرقمنة التعليم والتحول إلى التعليم عن بعد، وخصوصًا مع إمكانية استمرار أزمة كوورنا أو تكرار مثل تلك الأزمات التي ربما تعيدنا إلي التعليم عن بعد.


وأشار إلي أن هناك آليات جديدة للتعليم ومنصات إلكترونية للتعليم عن بعد تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"، وضمن خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤيتها، مضيفًا " التطور الذي شهده قطاع الاتصالات مؤخرًا وتحسن ببنية الاتصالات التحتية تكفل مواكبة التغير نحو فكرة التعليم عن بعد، رغم وجود قصور ببعض الخدمات، مشيرًا إلي أنه تم رصد 30 مليار جنيه بنهاية 2019، كمرحلة  أولي لتطوير القطاع، مستندة علي وضع التصور الاستراتيجي والخطوات التنفيذية لتلك المرحلة من تقوية الشبكة.


وشدد مخلوف، على أن معدلات الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها خلال السنوات الخمس الماضية في البنية التحتية تؤكد استعداد القطاع لفكرة التحول الرقمي واستقبال اقتراحات التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا، بالإضافة إلي أنه وجه المواطنين بأهمية التحول الرقمي، رغم أنها بمقابل، ولاقت استحسانهم، مضيفًا " قطاع الاتصالات مهيأ بكامل للتعليم عن بعد، مشيرا إلى أن التعليم والمنصات الإلكترونية للتعليم ستؤدى لحدوث انتعاشة في الإقبال على خدمات الانترنت، والأجهزة الذكية المرتبطة بالتعليم عن بعد.



وأضاف مخلوف: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وضعت اعتبارات كبيرة في بداية الأزمة لتفادي أي مشكلة تنشأ خلال العمل بالتعليم عن بعد، بالإضافة إلي أن وزارة الاتصالات لاتزال ترصد مخصصات مالية لتنفيذ مراحل مستقلبية من تطوير البنية التحتية المعلوماتية، مطالبًا بضرورة العمل علي تحسين المشكلات بسرعات الإنترنت، والتحول كليًا نحو التعليم عن بعد ستعمل علي قيام المشغلين بتزويد كفاءة الخدمات لخدمة التعليم عن بعد، مضيفًا": التعليم عن بعد يوفر مليارات الجنيهات لبناء مدارس جديدة"، ونجاح الفكرة يتطلب ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية.


وعن دخول الشركات الخاصة وضخها استثمارات جديدة بتطوير البنية التحتية للقطاع الاتصالات، قال  مخلوف : خطة وزارة الاتصالات لرفع كفاءة الانترنت مؤخرًا أسهمت في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت/ثانية، وتلك القدرات الهائلة ورفع معدل السرعات يؤكد قدرة القطاع على استقبال فكرة التعليم عن بعد، مشددًا  تحسن جودة خدمات الاتصالات مرهون بمجموعة عوامل منها طرح ترددات جديدة أو تكثيف إنشاء مواقع جديدة فى مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة بهدف تخفيف الضغط على الشبكات وإنهاء أزمات الاختناقات التى تتعرض لها، مع ضرورة تذليل عقبات منح تراخيص.
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