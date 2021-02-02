سمّوه.. السجن 3 سنوات لـ شقيقين تسببا في وفاة طالب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شقيقين بالسجن 3 سنوات، لقيامهما بإعطاء طالب جامعى مشروبا مجهولا، في حفل عرس بقرية كفر الباشا بمركز ديرب نجم، وتسبب في وفاة الطالب.









بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفي الزقازيق العام، بوفاة أحمد م ع ا 22 سنة طالب جامعي، مقيم كفر الباشا، دائرة مركز ديرب نجم، داخل المستشفي الجامعي، بعد 5 أيام من حجزه بالمستشفى، وتبين أن الوفاة نتيجة تناوله مشروبا به سموم.









تم تحرير بالواقعة وأخطرت النيابة والتى بدورها احالت القضية الي محكمة جنايات الزقازيق و التى أصدرت حكمها المتقدم.