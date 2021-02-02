نائبة تطالب وزير الأوقاف بإعادة هيكلة مصنع دمنهور للسجاد

انتقدت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، بيان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مستنكرة الحال الذي آل إليه مصنع سجاد دمنهور حيث وصفته بأنه في حاله يرثي لها وقالت: "خطابك تحت القبة حسّسني كأننا في خطبة الجمعة".









جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، وقالت: لقد كنا نتباهى بسجاد دمنهور، ويتم تصديره للخارج، وكثير من العائلات الكبيرة والقصور كانت لا تخلو منه، لكن حاليا اختزلته في فرش المساجد فقط". وشددت سناء برغش، على إعادة هيكلة المصنع وتشغيله بكافة طاقته.









من جانبه طالب النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، بإقامة مبنى مديرية الأوقاف بالمحافظة يليق بعاصمة الشباب الأفريقي، منتقدًا خلو معظم مساجد أسوان من الفرش وعدم وجود عمال بها.









وسرد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب المعاناة في التعامل مع الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، ومنها مركز شباب أبو حماد، قائلا: يجب مراجعة هيئة الأوقاف رحمة بالمواطنين والناس. وانتقد النائب حامد جهجه ارتفاع القيمة الإيجارية للفدان في الأراضي الزراعية، مطالبا بخفضها لاسيما والأعباء التي تقع على كاهل الفلاح والمزارع.