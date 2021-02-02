ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.





وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر5 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى1ر708 مليار جنيه ، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر6 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 7ر4 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 42. في المائة ليبلغ مستوى 55ر11637 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 15ر1 في المائة ليبلغ مستوى 52ر2414 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 04ر1 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 66ر3448 نقطة.



