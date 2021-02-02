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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث ميكروباص بسوهاج

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:28 م
تصادم سيارة ميكروباص
تصادم سيارة ميكروباص
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أنغام الجنايني
أُصيب 9 اشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربية ملاكي، بحري كوبري الجلايلة بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، على الطريق بحري كوبري الجلايلة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:"احمد حارس، ويقيم قرية الكشح، وجومانا عصام، وتُقيم بذات القرية، وأيه رفعت، وتقيم أولاد يحيى قبلي، ومعتصم رفعت، ويقيم بذات الناحية، وأسماء سمير، وتقيم مركز دشنا بمحافظة قنا، وعمر ناجح، ويقيم بذات المحافظة، وتفاحة ابوبكر، وتُقيم بذات الناحية، وياسر فوزي، ويقيم بذات الناحية"، مُصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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