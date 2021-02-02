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حوادث

ضبط مخالفات تموينية ومرورية وتنفيذ 632 حكمًا قضائيًا في أسوان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:43 م
ضبط مخالفات تموينية
ضبط مخالفات تموينية ومرورية
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شاذلي عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،اليوم الثلاثاء حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 632 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (131) حكم حبس جزئي، و( 20 ) حكم حبس مستأنف، و( 343 ) أحكام غرامات، و( 137 ) أحكام المخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 5 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط ( 4 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 549 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة وتوك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 84 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 107 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 110 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 )  قائد سيارة بكمين أبو سمبل  بدائرة مركز شرطة  أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون،وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
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