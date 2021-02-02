محافظ أسوان: 18.5 ألف طلب تصالح بحصيلة إجمالية 70 مليون جنيه

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود الأجهزة المختصة لإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتي وصلت حتى الآن إلى 18 ألفًا و500 طلب، بإجمالي متحصلات مالية بلغت بنحو 70 مليون جنيه.
وأكد المحافظ بحسب بيان، الثلاثاء، أن ما يتم تنفيذه بهذا الملف يعد مسئولية مجتمعية بهدف ضبط كل أنواع المخالفات وتحقيقها على نحو جاد ، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .
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وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تنفيذًا لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقوم المراكز التكنولوجية باستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أي نوع من المخالفات سواء كانت هذه المخالفة تقع ضمن الـ 8 حالات التى لا يجوز فيها الصالح طبقًا للمادة الأولى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لسنة 2020 أو غيرها من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة.
وأوضح أشرف عطية أنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح يسدد نسبة 30 % من قيمة التصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد خلال شهر يناير، بينما يسدد نسبة 35 % إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد انتظارًا لشهر مارس المقبل وذلك بدلًا من الـ 25 % التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.
كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قرر تخصيص مكافأة 5 ألاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجي على مستوى المحافظة في الأداء وسرعة إنهاء المعاملات الجماهيرية للمواطنين ، بجانب معاقبة أسوأ مركزين بتوقيع الجزاءات الرادعة على العاملين فيهما وذلك تنفيذًا لمبدأ الثواب والعقاب.
وأكد المحافظ أن المقصرين ليس لهم مكانًا ضمن منظومة العمل في هذه المراكز وسيتم محاسبة المسئولين عنها في حالة وجودأي أخطاء أو تقاعس من الذين لا يقدرون الوقت، ولا يعملون على إنهاء مطالب ومصالح المواطن البسيط
وأكد المحافظ بحسب بيان، الثلاثاء، أن ما يتم تنفيذه بهذا الملف يعد مسئولية مجتمعية بهدف ضبط كل أنواع المخالفات وتحقيقها على نحو جاد ، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .
وأقرأ أيضًا:
جولات افتراضية لطلاب المدارس عبر منصة معابد أبو سمبل .. شاهد
وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تنفيذًا لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقوم المراكز التكنولوجية باستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أي نوع من المخالفات سواء كانت هذه المخالفة تقع ضمن الـ 8 حالات التى لا يجوز فيها الصالح طبقًا للمادة الأولى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لسنة 2020 أو غيرها من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة.
وأوضح أشرف عطية أنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح يسدد نسبة 30 % من قيمة التصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد خلال شهر يناير، بينما يسدد نسبة 35 % إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد انتظارًا لشهر مارس المقبل وذلك بدلًا من الـ 25 % التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.
كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قرر تخصيص مكافأة 5 ألاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجي على مستوى المحافظة في الأداء وسرعة إنهاء المعاملات الجماهيرية للمواطنين ، بجانب معاقبة أسوأ مركزين بتوقيع الجزاءات الرادعة على العاملين فيهما وذلك تنفيذًا لمبدأ الثواب والعقاب.
وأكد المحافظ أن المقصرين ليس لهم مكانًا ضمن منظومة العمل في هذه المراكز وسيتم محاسبة المسئولين عنها في حالة وجودأي أخطاء أو تقاعس من الذين لا يقدرون الوقت، ولا يعملون على إنهاء مطالب ومصالح المواطن البسيط