تباين في الصرف.. أسعار العملات الأجنبية والعربية بختام تعاملات اليوم

اختتمت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، تعاملات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، على تباين، حيث شهدت عملات الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، استقرارا أمام الجنيه، فيما شهد سعر صرف اليورو، والجنيه الإسترليني تراجعا.





وفيما يلي نستعرض أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021:





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سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم، ليبلغ سعر الورقة الخضراء عند أعلى مستوى لها في السوق المصرية، 15.68 جنيه للشراء، لدى 24 بنكًا عاملًا في السوق المصرية، فيما اختتم متوسط سعر الدولار في البنك المركزي، عند مستوى 15.677 جنيه للشراء، و15.777 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار أدنى مستوى له أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر والمصرف العربي الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وتداول سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وسجلت العملة الخضراء سعر 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، لدى بنك الإسكندرية.





سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية، والمعلن من قبل البنك المركزي، 18.87 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وعرض البنك الأهلي بجانب المصرف العربي الدولي، سعر العملة الأوروبية الموحدة عند أدنى مستوى، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلة 18.83 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.





وتداول بنك كريدي أجريكول، سعر اليورو عند مستوى 18.91 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، وعرض بنك التعمير والإسكان أعلى سعر العملة الأوروبية الموحدة في السوق المصرية عند 18.97 جنيه للشراء.





سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم نحو 21.42 جنيه للشراء و21.56 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري أعلى سعر شراء عند 21.47 جنيه لدى بنك الاستثمار العربي، بينما بلغ أدنى مستوى له 21.30 جنيه لدى بنك البركة.





وعرض البنك الأهلي المصري، سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 21.39 جنيه للشراء و21.61 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ختام التعاملات 21.42 جنيه للشراء و21.63 جنيه للبيع لدى بنك HSBC.





سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

طبقا لبيانات البنك المركزي، أنهى متوسط سعر الريال السعودي التعاملات في البنوك المصرية، عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وشهد سعر الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات الثلاثاء، ليسجل في البنك الأهلي المصري نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.





وسجل الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، وبلغ أعلى سعر شراء عند 4.18 جنيه لدى 6 بنوك من بينها بنك المشرق، وبنك QNB الأهلي، واختتم سعر العملة السعودية التعاملات لدى البنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وفقا لبيانات البنك المركزي سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم، 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.27 جنيه للشراء لدى 5 بنوك هي بلوم، وعوده، والمشرق، وHSBC، وQNB.





بينما بلغ أقل سعر للعملة الإماراتية عند 4.18 جنيه لدى المصرف المتحد، وعرض بنك مصر سعر العملة الإماراتية عند مستوى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وتداول بنك الإمارات دبي الوطني الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند سعر 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.