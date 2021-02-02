شاهد.. قائد القوات الجوية يستقل طائرة مقاتلة للمشاركة في تدريبات عسكرية مع فرنسا

شارك الفريق محمد عباس حلمي ، قائد القوات الجوية ، في إحدى الطلعات التدريبية، وذلك على متن الطائرة المقاتلة f 16 block 52 ، وذلك في إطار فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك الذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.





وقد اختتمت فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك الذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية المصرية واللواء طيار "لوران ليربيت" نائب رئيس العمليات الجوية الفرنسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.