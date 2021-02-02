سجال بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا.. التفاصيل

قبل بضعة أسابيع فقط، لاقت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية إشادات واسعة للسرعة التي طوّرت من خلالها لقاحها المضاد لفيروس كورونا.





وبالرغم من مؤشرات الهدنة بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا بما عرف بحرب اللقاحات إلا أن صدى هذه الأزمة لايزال يتردد فى معظم الدول الأوروبية، وفقًا لتقرير قناة الغد.





و تمثلت الأزمة في ارتفاع وتيرة التظاهرات المحتجة على سوء إدارة ملف اللقاح من قبل مسئولين المفوضية الأوروبية في بروكسيل.





وأضاف التقرير أن هناك حالة من الغضب بين الدول الأوروبية وهما يرون كيف أن المملكة المتحدة التي انفصلت عنهم تتوفر لديها جرعات كافية من اللقاحات ،ويذكر أن وزير الصحة البريطاني قد صرح بتلقيح نصف ما لقحته الدول الأوروبية حتى الان.





وأعتبر مواطني الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا تحصل على معاملة تفضيلية من شركات اللقاح مقارنةً بباقى دول الاتحاد.





ولفت التقرير إلى أن هناك أزمة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وشركة "استرازينيكا "بعد إعلانها تأخر حصول الاتحاد الأوروبي على حصته من جرعات اللقاح مبررةً ذلك بمشاكل فى الإنتاج بالرغم من ان الاتحاد الأوروبي قد دفع الأموال مقدمًا للشركة لتعزيز طاقتها الإنتاجية بهدف الحصول على ١٠٠ مليون جرعة فى الربع الأول من العام الجاري.