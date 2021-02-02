صدفة حلوة.. نادر حمدي يعلق على ظهوره مع أحمد حاتم

شارك الفنان نادر حمدي جمهورة بمجموعة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديد.





وظهر نادر حمدي بالصورة مع زوجته والفنان أحمد حاتم خلال تواجدهم بأحد الفنادق وعلق على الصورة قائلا :" صدفة حلوة".





يذكر أن نادر حمدى احتفل بزفافه الشهر الماضي على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى.



