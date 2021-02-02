ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صدفة حلوة.. نادر حمدي يعلق على ظهوره مع أحمد حاتم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:14 م
نادر حمدي وأحمد حاتم
نادر حمدي وأحمد حاتم
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان نادر حمدي جمهورة بمجموعة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديد.

وظهر نادر حمدي بالصورة مع زوجته والفنان أحمد حاتم خلال تواجدهم بأحد الفنادق وعلق على الصورة قائلا :" صدفة حلوة".

يذكر أن  نادر حمدى احتفل بزفافه الشهر الماضي على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى. 

وحضر عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.. 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفريك يوميا؟

سعر ومواصفات كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022.. صور

طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات أبرزها الفريك