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اللواء نصر سالم: التدريب الجوي المشترك بين مصر وفرنسا ساهم في رفع كفاءة القوات المسلحة القتالية ..فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:00 م
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
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محمود محسن
قال اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريب الجوى المشترك أحد الطرق التي تؤدي إلى رفع كفاءة القوات الجوية للقوات المسلحة بالكامل.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فرنسا استفادت من تلك التدريبات المشتركة، مشيرا إلى أن تلك التدريبات ساهمت بشكل كبير في رفع الكفاءة القتالية للقوات الفرنسية.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تنتهج استراتيجية ردع لأى مُعتدٍ يحاول تهديد أمننا القومي سواء على أرضنا أو خارج أرضنا؛ ولتحقيق استراتيجية الردع لا بد من إظهار القوة.

وأشار إلى أن تلك التدريبات تعد رسالة واضحة لطمأنة الشعب والدول العربية بأن الحدود المصرية مؤمنة بشكل كامل بقيادة القوات المسلحة.

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