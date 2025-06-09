أزمة حادة .. حركة فتح تحذر من الوضع الإنساني في غـ.زة

أكد الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، أن نقص الوقود يهدد بوقف عمل المولدات في المستشفيات بقطاع غزة ما يعرض حياة المرضى للخطر".

دعا "النمورة" خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى التوقف عن دعم إسرائيل، محذرًا من استمرار استخدام حق النقض الأمريكي "الفيتو" لمنع وقف العدوان وفرض حل سلمي.

وناشد المتحدث باسم حركة فتح، بزيادة الضغط الدولي وطرح القضية على مجلس الأمن لتحميل الاحتلال المسئولية عن ممارساته التي وصفها بأنها حرب على المدنيين والنشطاء، مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة يمكن وصفه بأزمة حادة، خاصة في القطاع الطبي والغذائي.

اعتراض الاحتلال الإسرائيلي سفينة "مادلين"

ولفت إلى أن اعتراض الاحتلال الإسرائيلي سفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والإنسانية، مشيدًا بجهود طاقم السفينة والمتضامنين الذين حملوا رسالة سلام ومحبة ورفعوا راية التضامن مع الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل المتضامنين وأخذهم إلى داخل إسرائيل، موضحًا أن هذا العمل يعكس إمعان الاحتلال في سياسته العدوانية ومحاولته توجيه رسالة تحذير لكل من يفكر في دعم القضية الفلسطينية عبر البحر، بهدف ترهيب المجتمع الدولي والمتضامنين الأجانب.