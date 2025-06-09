إعلام إسرائيلي يكشف عن المكالمة الهاتفية بين نـ.تنياهو وترامب.. تفاصيل

كشف إعلام إسرائيلي، عن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونال ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن المكالمة تمحورت حول الملف الإيراني.





وأكد إعلام إسرائيلي، أن المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وترامب استغرقت نحو 40 دقيقة.

يأتي وسط الاضطرابات التي تضرب لوس أنجلوس، بسبب احتجاجات المهاجرين، واعتقلت السلطات الأمريكية حوالي 60 شخصا ليل الأحد خلال مواجهات مع محتجين ضد سياسة ترامب المناهضة للهجرة.

وذكرت الشرطة الأمريكية، أن الوضع تفاقم خلال تظاهرة عندما "أصبح العديد من المشاركين فيها عنيفين" وهاجموا مبانيَ وسيارة شرطة.

أعلنت السلطات أن وسط مدينة لوس أنجلوس بأكمله هي منطقة "تجمع غير قانوني"، بعد ثالث يوم على التوالي للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون.

وتصاعدت التوترات، بشكل كبير في أعقاب الأوامر الاستثنائية والمثيرة للجدل التي أصدرها ترامب بنشر الحرس الوطني، وتعبئة القوات العسكرية النظامية، رغم معارضة المسؤولين المحليين.