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ديني

بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد 56 خطيبا جديدا بالمكافأة من المحالين للمعاش

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:13 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف عدد 56 خطيب مكافأة جديدًا من المحالين للمعاش ، منهم عدد (44) خطيب مكافأة على بند التحسين، وهم :

مالاسمالمديرية
1.      أحمد السيد زنفل أبو عمودالإسماعيلية
2.      حسن أحمد طه أحمد العجوزأسيوط
3.      علي مصطفى محمد عبيدأسيوط
4.      محمود عبد المالك أحمد بخيتأسيوط
5.      يونس عبد الله محمد عبد الرحيمأسيوط
6.      محمد عباس حامد أحمدالأقصر
7.      عبد الحميد عبده محمد القالعالبحيرة
8.      عبد الباسط فهمي عبد الحفيظ حجازيالبحيرة
9.      عبد الحكيم أحمد عبد الحكيم ناصفالبحيرة
10.             طلبة عبد العزيز عبد الله عبيدالبحيرة
11.             فرج السعيد عبد الحميد مصطفىالبحيرة
12.             حمدي أبو الفتوح غازي حرازالبحيرة
13.             أحمد محمد محمد أبو مهديجنوب سيناء
14.             محمد بدوي مجاهد تعيلبالجيزة
15.             طه محمد المتولي زيادةالدقهلية
16.             رمضان السيد رمضان حسينالدقهلية
17.             التهامي احمد السيد الشحبورالدقهلية
18.             أحمد محمد حمد حميدةدمياط
19.             زكريا زكي آدم إبراهيمسوهاج
20.             ناصر مهران محمد همامسوهاج
21.             محمود محمد أحمد خليلسوهاج
22.             علاء الدين شيخون عبد العال رشوانسوهاج
23.             أبو بكر نظير السيد أحمدسوهاج
24.             محمد فتحي عبد الفتاح إسماعيل وهبةالشرقية
25.             محمد عطية عبيد دسوقيالشرقية
26.             متولي السيد مصطفى البتانونيالشرقية
27.             محمد إبراهيم محمد خليلالشرقية
28.             طلعت عبده غريب محمدالشرقية
29.             علي عثمان محمد محمد المغازيالشرقية
30.             إبراهيم  عبد الحي محمد خيرالشرقية
31.             إسماعيل إبراهيم عبد الدايمالشرقية
32.             ظريف محمد محمد عيسىالغربية
33.             إبراهيم محمد محمد خليل السقاالغربية
34.             عبد الرحمن عزت حسن أحمد سليمانالغربية
35.             عمر يوسف إبراهيم مازنالغربية
36.             جمال عبد المنعم أحمد خليفةالغربية
37.             ممدوح علي بيومي أحمدالقاهرة
38.             يوسف عبد الدايم يوسف البوهيكفر الشيخ
39.             صبحي علي علي الديبكفر الشيخ
40.             محمود عبد الفتاح حمودةكفر الشيخ
41.             خليل عبد العزيز خطاب خضركفر الشيخ
42.             عطية عبده سالم حواشكفر الشيخ
43.             محمود عبد الفتاح محمود راشدالمنوفية
44.             محمد طه جاد عامرالمنوفية

  ومنهم عدد (12) كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين، وهم :

مالاسمالمديرية
1.      حسن عبد الرحيم سلطان حنيترأسيوط
2.      محمود السيد حسين السيدالشرقية
3.      صلاح أحمد محمد منسيالشرقية
4.      محمد عبد الله عبد الهادي عبد الفتاحالشرقية
5.      النجدي عبد الوهاب حسن متوليالشرقية
6.      سعيد إبراهيم أحمد حسن باظةالغربية
7.      جمعة حسن مصطفى حواسالغربية
8.      عبد الفتاح طه أحمد فرج اللهالفيوم
9.      محمود غريب محمد عقيلالقاهرة
10.             محمود أحمد محمود سالم عمارالمنوفية
11.             السيد علي محمد جزرالمنوفية
12.             عبد العزيز محمد عبد العزيز عاشورالمنوفية
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