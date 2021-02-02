بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد 56 خطيبا جديدا بالمكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف عدد 56 خطيب مكافأة جديدًا من المحالين للمعاش ، منهم عدد (44) خطيب مكافأة على بند التحسين، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|أحمد السيد زنفل أبو عمود
|الإسماعيلية
|2.
|حسن أحمد طه أحمد العجوز
|أسيوط
|3.
|علي مصطفى محمد عبيد
|أسيوط
|4.
|محمود عبد المالك أحمد بخيت
|أسيوط
|5.
|يونس عبد الله محمد عبد الرحيم
|أسيوط
|6.
|محمد عباس حامد أحمد
|الأقصر
|7.
|عبد الحميد عبده محمد القالع
|البحيرة
|8.
|عبد الباسط فهمي عبد الحفيظ حجازي
|البحيرة
|9.
|عبد الحكيم أحمد عبد الحكيم ناصف
|البحيرة
|10.
|طلبة عبد العزيز عبد الله عبيد
|البحيرة
|11.
|فرج السعيد عبد الحميد مصطفى
|البحيرة
|12.
|حمدي أبو الفتوح غازي حراز
|البحيرة
|13.
|أحمد محمد محمد أبو مهدي
|جنوب سيناء
|14.
|محمد بدوي مجاهد تعيلب
|الجيزة
|15.
|طه محمد المتولي زيادة
|الدقهلية
|16.
|رمضان السيد رمضان حسين
|الدقهلية
|17.
|التهامي احمد السيد الشحبور
|الدقهلية
|18.
|أحمد محمد حمد حميدة
|دمياط
|19.
|زكريا زكي آدم إبراهيم
|سوهاج
|20.
|ناصر مهران محمد همام
|سوهاج
|21.
|محمود محمد أحمد خليل
|سوهاج
|22.
|علاء الدين شيخون عبد العال رشوان
|سوهاج
|23.
|أبو بكر نظير السيد أحمد
|سوهاج
|24.
|محمد فتحي عبد الفتاح إسماعيل وهبة
|الشرقية
|25.
|محمد عطية عبيد دسوقي
|الشرقية
|26.
|متولي السيد مصطفى البتانوني
|الشرقية
|27.
|محمد إبراهيم محمد خليل
|الشرقية
|28.
|طلعت عبده غريب محمد
|الشرقية
|29.
|علي عثمان محمد محمد المغازي
|الشرقية
|30.
|إبراهيم عبد الحي محمد خير
|الشرقية
|31.
|إسماعيل إبراهيم عبد الدايم
|الشرقية
|32.
|ظريف محمد محمد عيسى
|الغربية
|33.
|إبراهيم محمد محمد خليل السقا
|الغربية
|34.
|عبد الرحمن عزت حسن أحمد سليمان
|الغربية
|35.
|عمر يوسف إبراهيم مازن
|الغربية
|36.
|جمال عبد المنعم أحمد خليفة
|الغربية
|37.
|ممدوح علي بيومي أحمد
|القاهرة
|38.
|يوسف عبد الدايم يوسف البوهي
|كفر الشيخ
|39.
|صبحي علي علي الديب
|كفر الشيخ
|40.
|محمود عبد الفتاح حمودة
|كفر الشيخ
|41.
|خليل عبد العزيز خطاب خضر
|كفر الشيخ
|42.
|عطية عبده سالم حواش
|كفر الشيخ
|43.
|محمود عبد الفتاح محمود راشد
|المنوفية
|44.
|محمد طه جاد عامر
|المنوفية
ومنهم عدد (12) كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|حسن عبد الرحيم سلطان حنيتر
|أسيوط
|2.
|محمود السيد حسين السيد
|الشرقية
|3.
|صلاح أحمد محمد منسي
|الشرقية
|4.
|محمد عبد الله عبد الهادي عبد الفتاح
|الشرقية
|5.
|النجدي عبد الوهاب حسن متولي
|الشرقية
|6.
|سعيد إبراهيم أحمد حسن باظة
|الغربية
|7.
|جمعة حسن مصطفى حواس
|الغربية
|8.
|عبد الفتاح طه أحمد فرج الله
|الفيوم
|9.
|محمود غريب محمد عقيل
|القاهرة
|10.
|محمود أحمد محمود سالم عمار
|المنوفية
|11.
|السيد علي محمد جزر
|المنوفية
|12.
|عبد العزيز محمد عبد العزيز عاشور
|المنوفية