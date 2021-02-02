بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد 56 خطيبا جديدا بالمكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف عدد 56 خطيب مكافأة جديدًا من المحالين للمعاش ، منهم عدد (44) خطيب مكافأة على بند التحسين، وهم :

م الاسم المديرية 1. أحمد السيد زنفل أبو عمود الإسماعيلية 2. حسن أحمد طه أحمد العجوز أسيوط 3. علي مصطفى محمد عبيد أسيوط 4. محمود عبد المالك أحمد بخيت أسيوط 5. يونس عبد الله محمد عبد الرحيم أسيوط 6. محمد عباس حامد أحمد الأقصر 7. عبد الحميد عبده محمد القالع البحيرة 8. عبد الباسط فهمي عبد الحفيظ حجازي البحيرة 9. عبد الحكيم أحمد عبد الحكيم ناصف البحيرة 10. طلبة عبد العزيز عبد الله عبيد البحيرة 11. فرج السعيد عبد الحميد مصطفى البحيرة 12. حمدي أبو الفتوح غازي حراز البحيرة 13. أحمد محمد محمد أبو مهدي جنوب سيناء 14. محمد بدوي مجاهد تعيلب الجيزة 15. طه محمد المتولي زيادة الدقهلية 16. رمضان السيد رمضان حسين الدقهلية 17. التهامي احمد السيد الشحبور الدقهلية 18. أحمد محمد حمد حميدة دمياط 19. زكريا زكي آدم إبراهيم سوهاج 20. ناصر مهران محمد همام سوهاج 21. محمود محمد أحمد خليل سوهاج 22. علاء الدين شيخون عبد العال رشوان سوهاج 23. أبو بكر نظير السيد أحمد سوهاج 24. محمد فتحي عبد الفتاح إسماعيل وهبة الشرقية 25. محمد عطية عبيد دسوقي الشرقية 26. متولي السيد مصطفى البتانوني الشرقية 27. محمد إبراهيم محمد خليل الشرقية 28. طلعت عبده غريب محمد الشرقية 29. علي عثمان محمد محمد المغازي الشرقية 30. إبراهيم عبد الحي محمد خير الشرقية 31. إسماعيل إبراهيم عبد الدايم الشرقية 32. ظريف محمد محمد عيسى الغربية 33. إبراهيم محمد محمد خليل السقا الغربية 34. عبد الرحمن عزت حسن أحمد سليمان الغربية 35. عمر يوسف إبراهيم مازن الغربية 36. جمال عبد المنعم أحمد خليفة الغربية 37. ممدوح علي بيومي أحمد القاهرة 38. يوسف عبد الدايم يوسف البوهي كفر الشيخ 39. صبحي علي علي الديب كفر الشيخ 40. محمود عبد الفتاح حمودة كفر الشيخ 41. خليل عبد العزيز خطاب خضر كفر الشيخ 42. عطية عبده سالم حواش كفر الشيخ 43. محمود عبد الفتاح محمود راشد المنوفية 44. محمد طه جاد عامر المنوفية

ومنهم عدد (12) كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين، وهم :