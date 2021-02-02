خالد عيد يشيد بأداء لاعبي المحلة أمام الزمالك ويطالب الجماهير بالصبر

أكد خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أن فريقه نجح في قلب الطاولة على الزمالك خلال المباراة التي تفوق في نتيجتها بهدفين لواحد مساء اليوم، الثلاثاء.





وقال عيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إنه يعمل مع فريق غزل المحلة وفقًا للإمكانيات المادية المتاحة، عن طريق الاعتماد على لاعبين وتدعيمات من الدرجتين الثانية والثالثة.





وقال عيد: "فريقنا بدون خبرات باستثناء عنصر أو اثنين، نجحنا في قلب الملعب تمامًا في الشوط الثاني بعد استقبالنا للهدف، حققنا ثلاث نقاط سيكون لهم أثر إيجابي وتقوية لقلوب لاعبينا في اللقاءات المقبلة".





وأكمل: "تحدثت مع اللاعبين بعد مباراة المقاصة وتعجبت مما ظهرنا عليه والقلق لدى اللاعبين، ولكن الأداء تغير أمام الزمالك ونجحنا في تحقيق فوز سيؤثر جدًا علينا".









وأضاف: "نحن فريق صغير واللاعبين بدون خبرات ويحتاجون للوقت، أتمنى أن يكون هناك صبر من جماهير المحلة علينا، نؤدي بشكل جيد ولكن معدلات التهديف لدينا ليست جيدة واليوم الأمور تحسنت".





وأردف: "سأكسب الرهان على لاعبي الدرجة الثانية والثالثة، هناك لاعبين جيدين جدًا في فرق الدرجتين، إمكانياتنا المادية لا تساعدنا على التدعيم من لاعبي الممتاز، ونحن نعمل وفقًا للمتاح".





واستطرد: "جميع عقود لاعبي غزل المحلة كاملة وليس في الموسم الواحد، لا تصل إلى ما يحصل عليه لاعب واحد في الأهلي أو الزمالك".



