ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد بيومي: إحراز مصطفى محمد أول أهدافه مع جالاتا سراي يحسب لفاتح تريم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:57 م
خالد بيومي
خالد بيومي
Advertisements
مصطفى كرم
علق الناقد الرياضي خالد بيومي على إحراز مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق هدف مع فريقة الجديد جالاتا سراي التركي. 

وكتب خالد بيومي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي قائلا "‏اول اهداف مصطفي مع جالاتا .. الصراحة شي يحسب  لفاتح تريم وكل لاعبي الفريق اعطائه فرصة لتسديد ضربة الجزاء". 


وسجل مصطفى محمد أول مشاركة له مع فريقه جالاتا سراي في المباراة التي جمعته بإسطنبول باشاكهير في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي.

ودفع فاتح تريم مدرب جالاطا سراي بمصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو.

ويتقدم جالاطا سراي في النتيجة علي باشاكشهير بهدف نظيف أحرزه أونيكورو في الدقيقة ٤٥.

وانتقل مصطفي محمد لـ جالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تقرير تركي يكشف موعد الظهور الأول لـ مصطفى محمد بقميص جالاتا سراي

بإمكانه اللعب مع جالاتا سراي .. مصطفى محمد يحصل على رخصة اللعب في تركيا

مصطفى محمد على دكة بدلاء جالاتا سراي أمام باشاكشهير في الدوري التركي

مصطفى محمد يسجل مشاركته الأولى مع جالاتا سراي

مصطفى محمد يسجل هدفا ويقود جالاتا سراي للفوز على باشاكهير في الدوري التركي

شاهد.. هدف مصطفى محمد الأول مع جالاتا سراي

ترشيحاتنا

كبرى المفاجآت.. طلائع الجيش يهزم الأهلى 78-76 فى دوري سوبر رجال السلة

تحذير عاجل من أحمد موسى بسبب سد النهضة

الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويشعل دوري سوبر رجال السلة

إصابة دموية لـ محمد عبد الغني خلال مواجهة الزمالك وغزل المحلة

أول فوز في الدوري.. زعيم الفلاحين يهزم الزمالك بـ ثنائية

لاعب موهوب.. أول تعليق من مدرب جالاتا سراي على أول أهداف مصطفى محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السجق بالبطاطس.. خطوة بخطوة

بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع