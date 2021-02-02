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رياضة

رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:19 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لمباراة إنتر ميلان، المقرر إقامتها مساء اليوم، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس إيطاليا.


ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.


ويدخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: بوفون 
خط الدفاع: كوادرادو – دي ليخت – ديميرال – أليكس ساندرو
خط الوسط: بيرنارديسكي – بينتانكور – رابيو - مكيني
خط الهجوم: كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو


فيما يلتقي في نصف النهائي الآخر فريقي نابولي وأتلانتا، في مباراة مقرر لها مساء غد الأربعاء.
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