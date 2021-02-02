سينوفارم وأسترازينيكا.. كل ما تريد معرفته عن لقاحات تطعيم كورونا

استقبلت مصر خلال الفترة الماضية، ما يقرب من 100 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، يستفيد منها حوالي 50 ألف من الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة في المرحلة الأولى منها.





والدفعة الأولى من اللقاحات كانت من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية 50 ألف جرعة، والدفعه الثانيه من إنتاج شركة "استرازينكا أوكسفورد"ـ وتقدر بنحو 50 ألف أخرى.





ما هو لقاح سينوفارم الصيني





1- يعمل لقاح شركة «سينوفارم» باستخدام جزيئات فيروسية مقتولة لتعريض جهاز المناعة في الجسم للفيروس دون المخاطرة برد فعل خطير للمرض.





2- يمكن تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة 2 – 8 درجات مئوية، مثل لقاح «أوكسفورد»، المصنوع من فيروس معدّل وراثيًا يسبب نزلات البرد لدى الشمبانزي.





3- وزع لقاح سينوفارم الصيني على نحو مليون شخص في الصين بموجب برنامج للطوارئ.





4- قادر على إحداث استجابة سريعة للأجسام المضادة في غضون أربعة أسابيع من التطعيم عن طريق إعطاء جرعتين من اللقاح بينهما 14 يوما.





5- فعاليته تصل إلى 97%”، حسبما قال إيوان سيتياوان، المتحدث باسم شركة بيو فارما لصناعة اللقاحات المملوكة للدولة في إندونيسيا.





6- أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.





7- يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.





ما هو لقاح "استرازينكا أوكسفورد":

= كلفته ضئيلة تقارب 2.50 يورو للجرعة الواحدة، كما أنه سهل التخزين، إذ يتطلب حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، وذلك وفقًا لتقرير نشرته «دويتشيه فيله الألمانية».





= تم تطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح بيونتيك وفايزر الذي بدأت العديد من الدول حول العالم بتطعيم مواطنيها به.





= يستخدم اللقاح المسمى "ChAdOx1 CoV-19" نسخة ضعيفة وغير ضارة من فيروس البرد الشائع لتحفيز المناعة ضد "Covid-19".





= استخدم العلماء بالفعل التقنية لصنع لقاحات ضد الأنفلونزا وزيكا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS" وعدد من الأمراض الأخرى لصنع اللقاح.





= يتم تعديل فيروس البرد الشائع وراثيًا لتحريكه لإنتاج بروتين Covid-19 spike - الذي يستخدمه الفيروس لغزو الخلايا.





= عندما يتم إعطاء اللقاح، يهاجم الجهاز المناعي للمريض البروتين الشائك عن طريق بناء الأجسام المضادة ، وتحضيره لمحاربة Covid-19 قبل أن يؤدي إلى الإصابة.





تم تعديل فيروس البرد الشائع المستخدم أيضًا لضمان عدم نموه لدى البشر.