ضياء السيد يكشف عن عيب باتشيكو.. ويصف أسامة جلال بحجازى الجديد.. فيديو

قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن محمود جنش أخطأ في التصريح بأن محمد الشناوي هو الحارس الأفضل في مصر نظرا لأن محمد أبوجبل معه في نفس الفريق.

وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك قدم مباراة سيئة أمام غزل المحلة، والمدير الفني البرتغالي ،جايمي باتشيكو، تأخر في تغييراته.

كما انتقد تراجع الزمالك أمام المحلة، بعد هدف فرجاني ساسي، قائلا :” عيب باتشيكو، إنه لما الزمالك بيسجل جول بيتراجع”.

كما تحدث عن لقاء سيراميكا كليوباترا وأسوان، قائلا :” سيراميكا كليوباترا يهاجم بشكل جيد، ولكن لايجب ألا يؤثر الاندفاع الهجومي على تمركز الدفاع”.

وتابع :” هيثم شعبان يحاول الاستفادة من صالح جمعة بشكل يهدف لمصلحة الفريق، والأداء الدفاعي مش عيب في كرة القدم”

كما أكد ضياء السيد إن صفقة انضمام أسامة جلال إلى بيراميدز، هي الأفضل في فترة الانتقالات الشتوية، مشددا إن اللاعب الشاب هو مشروع أحمد حجازي جديد.