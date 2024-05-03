وافي أبو سمرة: توطين صناعة الأجهزة الكهربائية يساهم في مضاعفة الصادرات

أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن تعميق وتوطين صناعة أجهزة كهربائية مصرية الصنع بأحدث التكنولوجيات العالمية يساهم في مضاعفة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بالخارج.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن "مجمع هاير" الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة وخاصة للدول الافريقية التي تعد سوق بِكر وواعدة أمام هذه المنتجات، وأيضًا إنتاج غسالات تتناسب مع طبيعة احتياجات دول الخليج العربي، كما يساهم مجمع هاير في حل جزء كبير من أزمة البطالة التي يعانى منها قطاع كبير من الشباب المصري، حيث يوفر حوالي 3000 فرصة عمل.

أشار عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن مجمع هاير يعزز خطوات تحقيق استراتيجية الدولة بالوصول الي مليار دولار صادرات سنويًا، كون المجمع يستهدف تصدير نحو 30% من الإنتاج لأسواق منطقة الشرق الأوسط، وجنوب أوروبا وإفريقيا، فيما يخصص 70٪؜ من الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي.

زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات

وقال وافي أبو سمرة، إن الرئيس السيسي حرص خلال افتتاح مجمع هاير علي توجيه عدة رسائل حملت الكثير من التوجهات التي تصب في صالح العامل المصري، والاقتصاد الوطني، أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، والتوجيه بسرعة الانتهاء من قانون العمل تمهيدا لإصداره إضافة إلى استمرار العمل بمنظومة التدريب والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، وزيادة دعم صندوق إعانات الطوارئ بقيمة 5 مليارات جنيه، وتعظيم دور وزارة العمل في تنمية المهارات والموارد البشرية.