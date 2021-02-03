ضبط عنصر إجرامى بطوخ بحوزته حشيش واستروكس

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عنصر اجرامى بإحدى قرى مركز طوخ وبحوزته كيلو حشيش واستروكس، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الخديد مدير مباحث القليوبية تفيد بقيام عاطل بترويج المخدرات ويتخذ من منزله وكرا لترويجها.









وبإخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية أمر بتشكيل فريق بحث قاده المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ والذي تمكن من القبض علي المتهم ويدعي " عنتر . م . ع " 25 سنة عاطل.





وضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 650 جراما وكمية من مخدر الحشيش، تزن حوالي 350 جراما ومبلغ مالى 1060 جنيها وهاتف محمول، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





من ناحية اخري كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية إنه لا يوجد شبهة جنائية بواقعة وفاة زوجين وطفليهما الصغار بالفيلا رقم 9 البوابة الرابعة بجمعية عرابي بمدينة العبور.





وأكد المصدر أن الوفاة بسبب تسرب غاز بمكان الواقعة أسفر عن وفاه الأسرة بأكملها مشيرا الى أن النيابة العامة عاينت مكان الحادث وتم نقل الجثث للمستشفى لحين صدور قرار التصريح بدفنهما.





كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث العبور بوفاة زوجين وطفلين بفيلا رقم 9 بجمعية عرابي بمدينة العبور وتم نقل الجثث للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.











