إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور في حادثي تصادم بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي المستشفيات القريبة لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة وجاري تحرير محضر بالواقعة.
البداية كانت بإصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور في حادث انقلاب "تروسيكل" بمصرف بناحية قرية صافور دائرة ديرب نجم والحادث الثاني كان إصابة شخصين فى حادث تصادم بمدينة الصالحية، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى الإسعافات الأولية .
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تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود بلاغا من مستشفى ديرب نجم بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بينهم إصابات خطيرة ، وتم تحويل 4 منهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.
وتبين أن إصابتهم حدثت نتيجة انقلاب " تروسيكل " بمصرف ناحية صافور، وجارى تقديم الإسعافات الأولية لهم .
وفى سياق متصل، أصيب شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية بنطاق مدينة الصالحية الجديدة ، وتم نقلهما إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقى الإسعافات الأولية.