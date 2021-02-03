إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

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تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود بلاغا من مستشفى ديرب نجم بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بينهم إصابات خطيرة ، وتم تحويل 4 منهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين أن إصابتهم حدثت نتيجة انقلاب " تروسيكل " بمصرف ناحية صافور، وجارى تقديم الإسعافات الأولية لهم .





وفى سياق متصل، أصيب شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية بنطاق مدينة الصالحية الجديدة ، وتم نقلهما إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقى الإسعافات الأولية.