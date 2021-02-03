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أخبار العالم

الصحة العالمية: حصيلة ضحايا "كورونا" الأسبوع الماضي تتجاوز 96 ألف شخص

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا تجاوزت الأسبوع الماضي 96 ألف شخص، ليصبح أكبر عدد من الوفيات منذ تفشي الوباء.
وذكرت المنظمة - في نشرتها الوبائية الأسبوعية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - أن عدد الإصابات الجديدة بالمرض لا يزال منخفضا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تم في الأسبوع الماضي تسجيل نحو 3.7 مليون إصابة جديدة أي أقل بمقدار 13% مما كان عليه في الأسبوع قبل الماضي.
وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة ضحايا الوباء تتجاوز حاليا 2.2 مليون شخص، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالمرض منذ تفشي الوباء 102 مليون شخص.
وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قد قال - في وقت سابق اليوم - إن النزعة القومية في توزيع لقاحات الوقاية من "كوفيد-19" تضر الجميع وإن ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزا رئيسيا أمام تحقيق التوزيع اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة.


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