إعلامية صينية: لم نسجل أي إصابة بفيروس نيباه.. وهناك أهداف سياسية لتشويه صورتنا

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إن بكين لم تسجل أي إصابة بفيروس نيباه في الفترة الأخيرة، وإذا حدث ذلك فإن السلطات الصينية ستعلن ذلك وتبلغ منظمة الصحة العالمية.





وأضافت " فيخاء وانج " ، أثناء حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن فيروس نيباه قديم وظهر لأول مرة في جنوب شرقي آسيا وليس في الصين، مشيرة إلى أنه لا يجب القلق بشكل مفرط من هذا المرض.





وأكدت أنه جارى السيطرة على وباء كورونا في الصين ، بالرغم من اجتياح الموجة الثانية لعدد من الدول، إذ تشدد السلطات على الالتزام بالإجراءات الوقائية.





وتابعت فيحاء وانج: "هناك بعض الأخبار المضللة، وكل مرة ظهرت الفيروسات يجرى الادعاء بأن منشأها الصين ، وهذا غير معقول، فكيف يمكن أن تكون دولة واحدة منشأ لكل الفيروسات وهذا مخالف للقواعد الطبيعية، ونحن ناس عاديون مثل الآخرين، نأكل ونهتم بصحتنا، وهناك أهداف سياسية وراء تشويه صورتنا بهذا الشكل".