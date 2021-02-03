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أخبار العالم

بعد حدوث مشكلات تقنية.. تعرف على خطوات فتح تطبيق "توكلنا" بالسعودية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:02 م
تطبيق توكلنا
تطبيق توكلنا
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شيماء مصطفى
يواجه مستخدمو تطبيق "توكلنا" لإصدار التصاريح الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، بعض المشاكل التقنية أثناء فتح التطبيق.

وأعطى حساب تطبيق "توكلنا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نصيحة لمستخدميه في حال حدوث مشكلة أثناء فتح التطبيق، قائلا: "إنه يمكن للمستخدمين التغلب على بعض المشاكل التقنية، وذلك بالدخول عبر موقع التطبيق الإلكتروني على الشبكة الإنترنت من خلال المتصفح".

وجاء ذلك بعد استفسار الكثير من المغردين الذين واجهتهم بعض المشاكل التقنية أثناء فتح التطبيق، خاصة مع دخول قرار إلزامية تحميل وتشغيل التطبيق للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية وبعض المؤسسات، في الكثير من مناطق المملكة حيز التنفيذ.

وأكد حساب "توكلنا" أنه بمحاولة الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني https://ta.sdaia.gov.sa سيتم الدخول إلى التطبيق إذا واجهتهم مشاكل.

وأوضح أنه كي يعمل تطبيق "توكلنا" بشكل صحيح، فلا بد أن تكون خدمة الاتصال بالإنترنت مفعلة، إضافة إلى تفعيل خدمة تحديد الموقع الجغرافي GPS، وعدم وجود اتصال VPN أو تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي ولا جلبريك للآيفون ولا روت للأندرويد.

ويعد تطبيق "توكلنا" أحد الأدوات التي وفرتها المملكة استجابة منها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وعملًا على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا؛ حيث تهدف خدمات التطبيق إلى المساعدة في عودة الحياة بحذر، من خلال توضيح حالة المستخدم الصحية، ومساهمة الأفراد في الإبلاغ عن المخالفات التي تخرق الإجراءات الاحترازية المحددة.
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