ماس كهربائى وراء حريق محطة وقود بشبرا الخيمة

كشفت تحريات رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أن سبب الحريق الذى اندلع بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة ماس كهربائى بإحدى طلمبات المحطة وامتداد الحريق للطلمبة المجاورة.

















من ناحية أخرى، تم التحفظ على مكان الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.









وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية تمكنت من السيطرة على حريق شب بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.









تم إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى صابر والنقيب محمد عبد الغنى، وتم الدفع بسيارت إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاوره دون خسائر بالأرواح.









وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق بطلمتين للبنزين بالمحطة، فيما أصيب مواطن كان يتواجد بالمحطة أثناء اندلاع الحريق وتم نقله لمستشفى ناصر العام لتقديم الخدمة الطبية وغادرها فور استقرار حالته الصحية، وتولت النيابة التحقيق.









من ناحية أخرى، تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عنصر إجرامى بإحدى قرى مركز طوخ وبحوزته كيلو حشيش واستروكس، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.









وكانت المعلومات السرية وردت للواء حاتم الخديد، مدير مباحث القليوبية، تفيد بقيام عاطل بترويج المخدرات ويتخذ من منزله وكرا لترويجها.









وبإخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث قاده المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، والذي تمكن من القبض على المتهم ويدعى "عنتر. م. ع"، 25 سنة، عاطل.