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أخبار العالم

سفارة قطر بالسعودية ترفع علمها لأول مرة بعد اتفاق العلا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:56 ص
صورة لرفع العلم
صورة لرفع العلم
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قسم الخارجي
نشرت وسائل إعلام سعودية ، صورا لرفع العلم القطري على سارية السفارة القطرية في الرياض، معلنين بذلك عودة العلاقات بين البلدين لسابق عهدهما، وفق ما أوردت شبكة آر تي.

وقام العاملون بسفارة قطر في الرياض برفع العلم على السارية في باحة مبنى السفارة.

يأتي ذلك بعد خطوة مماثلة، جرت يوم 22 يناير الماضي، رفع فيها العلم السعودي فوق سفارة المملكة في الدوحة.

وسبق أن قال زير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة ستقوم بإعادة فتح سفارتها في قطرن وهذا ماتم.

ووفق اتفاق العلا تمت المصالحة العربية مع قطر  5 يناير الماضي، وذلك بعد جهود حثيثة من الكويت لاقت صدى لدى الدول العربية، ما أدى إلى اتمامها في التاريخ السابق.
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