22 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمدينتي دمياط الجديدة والسادات والساحل الشمالي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 22 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعدياتبمدينتي دمياط الجديدة والسادات، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفاتالبناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.









ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربيالكائنة بقرى سياحية بحرى الطريق الساحلي، وبمنطقه جميمة - مركز الضبعة، والمتمثلة في مبان وهنجر ومخازن،بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.









كما نصت القرارات على ان تزال مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على قطع أراضٍبالحي الرابع - المجاورة السادسة، وبالحي الخامس - جنوب الحي - المستثمر الصغير، والحي الثالث، والمتمثلة فيبناء أدوار ومظلة مغلقة، وصب سقف دور، دون الحصول على تراخيص.









ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية مدينة السادات، على قطع أراض بالمنطقةالسكنية، النخيل، المجاورة الأولى، وبالمنطقة السكنية الحادية والثلاثين، وبالمنطقة السكنية الزيتون المجاورة الأولى،وبمنطقة حي النخيل السكنية المجاورة الثالثة، وبالمنطقة السكنية الرابعة والثلاثين، وبالمنطقة السكنية النخيل المجاورةالرابعة، والمتمثلة في تنفيذ أدوار علوية وبناء أسوار وضم مناور بدون الحصول على ترخيص بناء.





وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة تنمية مدينتي دمياط الجديدة والسادات والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربيبمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.