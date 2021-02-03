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برلمان

برلماني يطالب بإنشاء مركز تدريب في طاقة الرياح بالبحر الأحمر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:26 م
حسام عوض الله، رئيس
حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإنشاء مركز تدريب في طاقة الرياح بمحافظة البحر الأحمر، لاسيما وأن هذه المحافظة يوجد بها النسبة الأكبر من طاقة الرياح.

وأشار النائب في تعقيبه على بيان وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى أن جميع العاملين في طاقة الرياح بالبحر الأحمر من خارج المحافظة، مشددا على أهمية مراعاة ذلك للاعتماد على أبناء المحافظة في تشغيل هذه المحطات.

وأكد حسام عوض الله، أن الطاقة النظيفة والمتجددة التي تنتهجها وزارة الكهرباء والطاقة سيكون له أثر كبير في الحفاظ على البيئة.
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