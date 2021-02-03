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محافظات

خطة غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال شهر فبراير 2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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مروة فاضل


أعلن المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة خلال شهر فبراير الحالى وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى، مؤكدًا أنه تم تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات بحيث تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية ظهرا من نفس اليوم.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما تعلن الشركة أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياة يمكن الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب على رقم 01220906668 .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستمرار في عمل الصيانة الدورية اللازمة طبقًا للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف نطاق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.
خطة غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال شهر فبراير 2021
خطة غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال شهر فبراير 2021
خطة غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال شهر فبراير 2021
خطة غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال شهر فبراير 2021
خطة غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال شهر فبراير 2021
خطة غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال شهر فبراير 2021
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