ضبط شخصين بحوزتهما ٩٠ طربة حشيش بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.









وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام"، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيل عصابى مكون من "شخصين، مقيمين بمحافظة أسيوط" تخصص نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما "90 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية.