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حوادث

الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69 .. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بمواصلة الاحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.
       
وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.
  
وتوالى أجهزة وزارة الداخلية استكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية.  

وذلك  احتفالا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة ، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة .

الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69 .. صور
الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69 .. صور
الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69 .. صور
الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69 .. صور
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