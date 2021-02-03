شركة سينوفاك الصينية تعلن خبرا سارا بشأن لقاح كورونا

أعلنت شركة سينوفاك الصينية، اليوم الأربعاء، حصولها على موافقة السلطات الصحية على استخدام لقاح فيروس كورونا الخاص بها.









وقالت بكين، اليوم الأربعاء، إن الصين تخطط لتقديم 10 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد -19 لبرنامج توزيع اللقاحات الدولي "كوفاكس" الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إعادة صياغة التصورات عن دورها في الوباء.









برنامج كوفاكس، الذي يهدف إلى توفير ملياري جرعة من اللقاح، يجمع التمويل من البلدان الغنية بهدف ضمان أن تتمكن الدول الفقيرة من تلقيح العاملين الصحيين والمواطنين الأكثر ضعفًا، على أساس أن الوباء سيظل تهديدا عالميا إذا كان كذلك، لم يتم تناولها في جميع أنحاء العالم.









وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، اليوم الأربعاء، إن الصين "قررت تقديم 10 ملايين جرعة لقاح لكوفاكس، وذلك أساسًا لتلبية الاحتياجات العاجلة للدول النامية".









والأربعاء الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تقوم بتقييم لقاحين من لقاح كوفيد-19 أنتجتهما الشركات الصينية من أجل إدراجهما في "قائمة استخدامات الطوارئ المحتملة".









ووفقا لما ذكرته شبكة "CGTN" الصينية، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تقيم البيانات التي قدمتها سينوفاك الصينية وسينوفارم.









وقال التقرير إن فريقا يعمل مع الشركات "لتقييم الامتثال لممارسات تصنيع الجودة الدولية قبل إدراج الاستخدام الطارئ المحتمل من قبل منظمة الصحة العالمية".







