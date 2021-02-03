هسهس الكمال.. أصل الفنانين قبل إجراء عمليات التجميل

أصبحت عمليات التجميل من أكثر العمليات الشائعة والخطيرة التي تتعرض لها الكثير من السيدات، فقد تعتبرها الكثيرات منهن حلا طبيا ولمسة سحرية تزيدهن جمالًا أو تصلح عيبًا، والتي ربما تتسبب في تشوهات وتودي بحياتهن إلى الموت.









وتعرض لتلك العمليات عدد من النجوم على مدار السنوات الماضية، ونجوا منها بأعجوبة ولكن بعضها تسبب في التأثير على مشوارهم الفني بسبب خطورتها، إلا أنهم في النهاية لم يكن أمامهم سوى المقاومة من أجل الشفاء والعودة لممارسة عملهم مرة أخرى، ومنهم من لقى حتفه إثر تلك العمليات.









سعاد نصر

وكانت الفنانة سعاد نصر، التي رحلت منذ 14 عاما، واحدة من ضحايا عمليات التجميل التي أنهت بحياتها، حتى رحلت عن عالمنا في 5 يناير، بعد خضوعها عملية شفط للدهون، والتي كانت عواقبها سلبية عليها إذ دخلت على أثرها في غيبوبة طويلة لم تفق منها سوى 5 دقائق فقط، وأوصت بوصيتها الأخيرة.









حورية فرغلي

ومن ضمن هؤلاء النجمات التي خضعن لعملية تجميل ملكة جمال مصر الفنانة حورية فرغلي، وأصبحت محل شفقة من قبل البعض والتنمر من البعض الآخر بسبب نتائج عمليات التجميل الفاشلة التي خضعت إليها نظرا لتعرضها لحادث، وهو ما جعل ثقتها بنفسها هشة وضعيفة.









عائشة الكيلاني

تميزت بملامح ساعدتها على تقديم أدوار تميزت فيها، لكنها ظنت أن الحصول على شكل جميل، سيساعدها أكثر فى الاقتراب من النجومية، أو ربما لأنها كما كشفت لم تكن راضية عن شكلها، فخضعت للعديد من عمليات التجميل فى أنفها وأسنانها وشفتيها، الغريب أنها بعدما فعلت كل ذلك بشكل جعل الكثيرين، عندما ظهرت بشكلها الجديد لم يتعرف إليها، يبدو أن صناع الفن أيضا أصبحوا لا يعرفونها، فلم نعد نراها فى أدوار كما كانت قبل عمليات التجميل.









وهناك من الفنانين الذين قاموا بعمليات تجميلية، منهم أيضا الفنانة لبلبة، التى أكدت فى لقاء تليفزيونى، أنها أجرت عملية تجميل فى أنفها، والفنانة غادة عبد الرازق، التي خضعت لعملية تجميل فى أنفها وأخرى لتكبير شفتيها، والمطربة أصالة التى خضعت لأكثر من عملية تجميل لتصغير الأنف والذقن، والفنانة نبيلة عبيد وصفية العمري، وغيرهما.







