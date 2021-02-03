الزراعة: مصر صدرت 909 أطنان دواجن و32 ألف كتكوت و3.6 مليون بيضة مائدة

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة التقرير الذي أعده د طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، حول إجمالي ما تم تصديره من الدواجن والكتاكيت وبيض المائدة والتفريخ بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية في شهر يونيو الماضي اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور.





وقال القصير ان التصدير يتم الى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا حوالي 909 طن دواجن ومشتقاتها، 32 ألف كتكوت، 3.6 مليون بيضة مائدة، 119 ألف بيضة تفريخ.





وأضاف القصير ان ذلك يأتي في إطار دعم وزارة الزراعة للنهوض بصناعة الدواجن التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير.



