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مرأة

لـ الرجال.. تناول هذه البذور يوميا وشاهد النتيجة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:29 م
بذور اليقطين
بذور اليقطين
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نهى هجرس
تحتوي بذور اليقطين على العديد من العناصر الغذائية، كما انها غنية بالمغنيسيوم والحديد والألياف ، ويمكنك تناول البذور كوجبة خفيفة صحية ومقرمشة، كما توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول ربع كوب (30 جرامًا) من بذور اليقطين يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي.

وقدم موقع "timesofindia" اهم فوائد بذور اليقطين على الصحة...

مفيدة للقلب
تحتوي بذور اليقطين على الدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، تحتوي البذور الصغيرة أيضًا على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة تساعد في خفض الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد، يساعد المغنيسيوم الموجود في البذور عن طريق تنظيم مستويات ضغط الدم.

يعزز المناعة
البذور غنية بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تساعد في تعزيز مناعتك وتقليل فرص الإصابة بالمرض.

مفيد لصحة البروستاتا
حسب الدراسات ، يساعد الزنك في تعزيز خصوبة الرجال والوقاية من مشاكل البروستاتا.،تحتوي بذور اليقطين على DHEA (Di-hydro epi-androstenedione) الذي يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

جيد لمرضى السكر
تساعد بذور اليقطين في السيطرة على مستويات السكر في الدم عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، كما أن البذور غنية بالبروتينات القابلة للهضم والتي تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم.

يعزز فقدان الوزن
يريد أكثر من نصف العالم خسارة الوزن والحصول على اللياقة، بذور اليقطين الصغيرة غنية بالعناصر الغذائية ، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، البذور غنية بالألياف التي تبقيك مشبعًا وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام.
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