للرجال.. فائدة غير متوقعة لتناول 10 جرامات من بذور اليقطين يوميا

يعد التهاب البروستاتا عدوى شائعة يعانى منها الكثير من الرجال ويمكن علاج البروستاتا بطرق مختلفة بدون جراحة إذا أصبحت البروستاتا متورمة ومؤلمة وملتهبة.
وفقا لموقع "هيلث"، هناك أربعة أنواع من التهاب البروستاتا. لكل منها مجموعته الخاصة من الأعراض والأسباب إليك أبرزها وهو التهاب البروستات الجرثومي الحاد.
وفقا لموقع "برايت سايدد" تعد أبرز أعراض التهاب البروستات الجرثومي الحاد هى الحاجة الملحة للتبول ولكن القليل منه يخرج فقط وارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة والبول الداكن.
يساعد النظام الغذائي الغني بالخضراوات والفواكه والدهون الصحية في علاج تضخم البروستاتا فهناك أطعمة تفيد صحة البروستاتا وتشمل سمك السلمون فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية كذلك فاكهة التوت.
اقرأ أيضا | مفاجأة.. أعراض فيروس كورونا لا تظهر عند الحوامل
هناك مجموعة من الأطعمة عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا مثل المحار والمكسرات ومنتجات الألبان فهى تفيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا.
بجانب الأطعمة السابقة يجب محاولة إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول وتجنب تناول الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل مضادات الهيستامين ومدرات البول ومزيلات الاحتقان.
علاج البروستاتا بالأعشاب
ويمكن علاج البروستاتا بالاعشاب فهو يعطى نتائج فعالة إليك أفضل العلاجات الطبيعية للبروستاتا يقدمها موقع برايت سايد
- بذور اليقطين .. قد يحسن تدفق البول ويقلل من كمية البول المتبقية في المثانة بعد التبول.
توصي بعض الدراسات بتناول 10 جرامات من مستخلص بذور اليقطين يوميًا لعلاج أعراض تضخم البروستاتا الحميد.