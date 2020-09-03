للرجال.. فائدة غير متوقعة لتناول 10 جرامات من بذور اليقطين يوميا

بجانب الأطعمة السابقة يجب محاولة إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول وتجنب تناول الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل مضادات الهيستامين ومدرات البول ومزيلات الاحتقان.

علاج البروستاتا بالأعشاب



- بذور اليقطين .. قد يحسن تدفق البول ويقلل من كمية البول المتبقية في المثانة بعد التبول.



