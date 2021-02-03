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منوعات

تحلم بوصول ألعابها لكل طفل .. شابة تبدع في صناعة العرائس بخيوط قطيفة .. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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مريم صليب
لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد أداة للترفيه مجرد شاشات تضيء أمامنا لساعات، فالإنسان الحكيم يستخدم كل ما لديه من موارد حتى لو كانت بسيطة ليحقق أحلامه، فالبعض الآن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ويستغلها في توصيل رسالته للجميع سواء كان فكر أو رأي وصولا إلى استخددامه في التسويق . 

سمر البحيري شابة ثلاثينية مصرية تقطن بالإسكندرية، تخرجت من من كلية الآداب قسم جغرافيا بجامعة الاسكندرية في 2006، راودتها فكرة استغلال الوقت في المنزل خاصة بعد زواجها و إنجابها أطفالا، وبدأت في صناعة بعض المفروشات من الكروشيه . 

تطور الأمر و تحول الحلم إلى خيوط من القطيفة تجدلها يديها و هي تقوم بصنع عرائس من الخيوط القطيفة ، و عرضت صنع يديها في البداية ليراه أصدقائها و تشجعت بعدها لعرض اعمالها في المحلات و البازارات في الاسكندرية . 

أوضحت سمر لـ"صدى البلد" أن العرائس المصنوعة من خيوط القطيفة تكاد تكون صناعة نادرة في مصر و تعتبر هي من فتح المجال لغيرها ، فهي من أول الذين امتهنوا صناعة العرائس من الخيوط القطيفة . 

اشارت سمر إلى أنها تحلم بتوسيع مشروعها و توصيل فكرتها إلى الجميع، و تسعى أن يتجه الجميع إلى شراء المنتجات المحلية خاصة أنها أعلى جودة و أفضل من العرائس التي نستوردها من الخارج 
تحلم بوصول ألعابها لكل طفل .. شابة تبدع في صناعة العرائس بخيوط قطيفة .. صور
تحلم بوصول ألعابها لكل طفل .. شابة تبدع في صناعة العرائس بخيوط قطيفة .. صور
تحلم بوصول ألعابها لكل طفل .. شابة تبدع في صناعة العرائس بخيوط قطيفة .. صور
تحلم بوصول ألعابها لكل طفل .. شابة تبدع في صناعة العرائس بخيوط قطيفة .. صور
تحلم بوصول ألعابها لكل طفل .. شابة تبدع في صناعة العرائس بخيوط قطيفة .. صور
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