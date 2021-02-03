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أخبار العالم

مناصفة مع ناشطة فرنسية.. أنطونيو جوتيريش يفوز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:18 م
أنطونيو جوتيرتش
أنطونيو جوتيرتش
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شيماء مصطفى
أعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية فى الإمارات، فوز كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة زياتين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

ووفقًا لصحيفة "الوطن" الإماراتية، حصل جوتيريش، وابن زياتين، جائزة العام 2021 تقديرًا لجهودهما الاستثنائية في تعزيز التعايش السلمي.

وذكرت الصحيفة أن تكريم الامين العام للأمم المتحدة تقديرًا لجهوده الدؤوبة لوقف العنف في العالم والانتهاكات التي يمارسها البشر ضد الطبيعة، فيما يأتي تكريم لطيفة ابن زياتين تقديرًا لجهودها في نشر روح التسامح والأخوة الإنسانية ومحاربة التطرف الديني عند الشباب.

يذكر أن إطلاق "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" تم في عام 2019 بعد توقيع بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، وشيخ الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، على وثيقة الأخوة الإنسانية خلال لقائهما التاريخي في أبوظبي.

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أعلنت في أكتوبر الماضى عن بدء تلقى الترشيحات من جميع أنحاء العالم، لـ "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" في دورتها الثانية، وهي جائزة دولية مستقلة تحتفي وتكرم الأفراد والمؤسسات في مختلف بقاع الأرض الذين قدموا إسهامات كبرى من أجل الإنسانية. 
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