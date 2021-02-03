عواصف ترابية تضرب مناطق متفرقة في الوادي الجديد

تعرضت عدة مدن وقرى بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، لرياح قوية محملة بالأتربة مع انخفاض في مستوى الرؤية الرأسية والأفقية.





ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادى الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.





ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بتوخي الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حركة الرياح أو سقوط الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات.





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كان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنوا اليوم الأربعاء، عن بدء حالة من عدم الاستقرار على غرب البلاد حيث تتكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية.





وأضاف الخبراء، أن السحب بدأت بالتكون خلال الساعات الماضية نتيجة منخفض متعمق فى طبقات الجو العليا، مؤكدين أن ذروة حالة عدم الاستقرار تكون يومى الخميس والجمعة حيث تشهد معظم المناطق سقوط أمطار.





وتابع الخبراء: بداية من غد الخميس تتراجع درجات الحرارة بشكل بمعدل يصل لـ5 إلى 6 درجات على أغلب المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة يوم الخميس 20-13، والسواحل الشمالية 18- 13، وجنوب سيناء 25- 12، وشمال الصعيد 21- 10، وجنوب الصعيد 23- 12".





وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة تكون رعدية أحيانا، كما توجد أمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون شدتها متوسطة إلى غزيرة.





وأشارت الهيئة إلى حالة الطقس على المناطق الجنوبية تتأثر بمنخفض سطحى حار يعمل على نقل الرطوبة من بحر العرب والبحر الأحمر لتصل إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس وخليج العقبة والمدن المطلة عليهما وتتكثف ويتساقط الأمطار تكون غزيرة ورعدية.



