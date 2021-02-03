بينهم السائق.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 1 في حادث قطار بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم سائق قطار وأصيب شخص اخر في تصادم قطار بسيارة نصف نقل بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من مباحث السكة الحديد بالقوصية بتصادم القطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط بالسيارة رقم 1279 هـ . ف .ج " نصف نقل محملة بونش أمام قرية فزاره.

أسفر الحادث عن مصرع " أبو بكر.أ .ح " 45 عاما موظف بالسكة الحديد ، و " أيمن . ح .ع " 45 عاما سائق القطار ، " محمد .أ .ب " 45 عاما ، واصابه " عبد الرحيم .ف تم نقل المصاب والجثث لمستشفى القوصية المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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