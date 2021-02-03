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فن

الحلقة 28 من مسلسل لؤلؤ تتصدر جوجل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الحلقة 28 من مسلسل "لؤلؤ" مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

أبطال لؤلؤ
مسلسل "لؤلؤ" ، بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

كواليس لؤلؤ
نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت مي عمر في الصورة خلال كواليس تصوير مسلسل لؤلؤ، وعلقت علي الصورة قائلة: "أفضل مكان". 
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