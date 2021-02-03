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محافظات

غدا.. محافظة الجيزة تنظم معرضا لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية وأصحاب الحرف

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:21 م
محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
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محمد الصاحي - أحمد زهران

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع إدارة نادى الترسانة الرياضى معرضًا لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، وذلك بمقر نادى الترسانة الرياضى إعتبارًا من غدِ الخميس الموافق 2021/2/4م وحتى يوم السبت الموافق 6 /2021/2م .


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المعرض يمثل فرصة متميزة لعرض منتجات الشباب من أبناء المحافظة واصحاب الحرف اليدوية والتسويق لها بين رواد نادى الترسانة وزوار المعرض من أهالى محافظة الجيزة.


ووجه المحافظ، هند عبدالحليم نائب المحافظ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لإنجاح المعرض، مع الأخذ فى الإعتبار تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من مرض كورونا.


وأشارت نائب المحافظ إلى أن المعرض يشمل توفير منافذ لعرض منتجات (شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، منتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية، منتجات المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة (التعليم الفنى )، منتجات مدرسة أوسيم الحديثة لذوى الإحتياجات الخاصة، منتجات مركز ومدينة الواحات) مما يمثل فرصة لتوصيل منتجاتهم والتسويق لها بالمجان بالتعاون مع إدارة النادى.


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